Знову за бортом. Росія і Білорусь отримали продовження бану в міжнародному хокеї

Росія і Білорусь відсторонені мінімум до кінця сезону 2024/25. Обидві збірні пропустять цьогорічний чемпіонат світу.

Білоруська національна команда також втратила місце у фіналі кваліфікації до Олімпійських ігор 2026 року. "Зубри" потрапили до групи D, де мали поборотися за одну путівку на зимову Олімпіаду зі збірними Словаччини, Казахстану та України. Тепер білорусів замінить інша команда. Найімовірніше, нею стане Угорщина.

Російські та білоруські команди були дискваліфіковані з усіх міжнародних турнірів відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України. З того часу ІІХФ вдруге пролонгувала дискваліфікації країни-агресорки та її союзниці. Рішення щодо сезону 2025/26 та участі збірної Росії в Олімпіаді-2026 ухвалять не пізніше травня 2025-го.

Раніше збірна України завоювала місце у фінальному етапі відбору до зимових Ігор у Мілані. "Синьо-жовті" стали переможцями змагань у польському Сосновці. Там підопічні Дмитра Христича здолали корейців, поляків і естонців.