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Збірна України дізналася опонентів у фіналі хокейного відбору на Олімпійські ігри-2026

Братислава, Понеділок 12 лютого 2024 13:17
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Збірна України дізналася опонентів у фіналі хокейного відбору на Олімпійські ігри-2026 Фото: "Синьо-жовті" виграли міні-турнір у Польщі (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна хокейна команда України отримала опонентів на вирішальному етапі кваліфікації перед Олімпіадою 2026 року в італійському Мілані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Підопічні Дмитра Христича виграли третій етап відбору в польському Сосновці. Там "синьо-жовті" виграли квартет із Республікою Корея, Польщею і Естонією, здобувши три перемоги в трьох поєдинках.

У фіналі кваліфікації збірна України з найвищим рейтингом потрапила до групи D. Там її суперниками стануть команди Словаччини та Казахстану. Третій опонент – під питанням. Попередньо Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) відправила туди збірну Білорусі, але остаточне рішення щодо участі союзниці РФ у турнірі ухвалять навесні.

Якщо білоруських хокеїстів не допустять до змагань, то останнім учасником квартету стане найрейтинговіша збірна з тих, що не дісталися до фінального раунду кваліфікації. Найімовірніше, нею стане Угорщина. Одноколовий турнір за єдину путівку на Ігри-2026 зіграють у Братиславі 29 серпня-1 вересня.

Хокейна збірна України та Олімпійські ігри

"Синьо-жовті" дебютували в кваліфікації до Олімпіади-1998 в Нагано. Тоді українська збірна виграла регіональну групу відбору, але вилетіла у фінальній пульці. Там наша команда фінішувала останньою у квартеті з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Успішним натомість виявився відбір до Ігор-2002 у Солт-Лейт-Сіті. Збірна України тоді виборола путівку на зимову Олімпіаду разом із німецькою і білоруською командою. У фінальному турнірі "синьо-жовті" лише за додатковими показниками поступилися лідерством у групі Білорусі та посіли 10-те місце на Іграх.

Після цієї вершини збірна України жодного разу на Олімпадах не виступала. Перед XXIV Іграми в Пекіні українська команда вибула з кваліфікації на 3-му етапі відбору. У фінал кваліфікації "синьо-жовті" пробилися вперше з відбору до зимових Ігор-2010.

До слова, напередодні збірна України переграла Естонію у третьому турі відбіркового міні-турніру.

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