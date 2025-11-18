Знову до 6 годин без світла. Де і як завтра діятимуть графіки в Україні (список)

"Укренерго"
Унаслідок масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі в середу в більшості областей України запроваджено такі обмеження:
"Укренерго" застерігає, що час і обсяги відключень можуть змінюватися протягом доби, тому громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.
Станом на сьогодні, 18 листопада, у більшості регіонів діють графіки вимкнень електроенергії від 1,5 до 4 черг.
Київ
Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть таким чином:
-
1.1 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;
-
1.2 черга - світла не буде з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:30;
-
2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
-
2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;
-
3.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
-
3.2 черга - світла не буде з 07:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
-
4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
-
4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
-
5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 21:30;
-
5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
-
6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
-
6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Дніпропетровська область
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
- 1.1 черга: з 05:00 до 08:30, з 15:00 до 18:00 та з 22:30 до 24:00.
- 1.2 черга: з 01:30 до 05:00 та з 12:00 до 19:00.
- 2.1 черга: з 01:30 до 05:00 та з 12:00 до 19:00.
- 2.2 черга: з 01:30 до 08:30, з 15:30 до 19:00 та з 22:30 до 24:00
- 3.1 черга: з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.
- 3.2 черга: з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 21:00.
- 4.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 22:30.
- 4.2 черги: з 00:00 до 04:00, з 05:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:30.
- 5.1 черга: з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00.
- 5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00.
- 6.1 черга: з 08:30 до 15:00 та з 19:00 до 24:00
- 6.2 черга: з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00.
Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче:
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Одеська область
Черкаська область
За інформацією пресслужби, графіки погодинних відключень складені виходячи із доведених "Укренерго" лімітів. Протягом дня графіки можуть змінюватися.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 06:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;
- 1.2 07:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;
- 2.1. 00:00–02:00, 07:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00;
- 2.2 00:00–02:00, 08:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 22:00–00:00;
- 3.1 02:00–04:00, 08:00–10:00, 13:00–15:00, 18:00–20:00;
- 3.2 02:00–04:00, 09:00–11:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00;
- 4.1 02:00–04:00, 09:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00;
- 4.2 04:00–06:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 19:00–21:00;
- 5.1 04:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00;
- 5.2 04:00–06:00, 10:00–12:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00;
- 6.1 06:00–08:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00;
- 6.2 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00.
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Сумська область
Завтра, 19 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- 00:00-07:00 - 1,5 черги;
- 07:00-13:00 - 3 черги;
- 13:00-15:00 - 3,5 черги;
- 15:00-18:00 - 4 черги;
- 18:00-21:00 - 3,5 черги;
- 21:00-24:00 - 3 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Кіровоградська область
Графік має такий вигляд:
- Черга 1.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 19-22
- Черга 1.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
- Черга 2.1: 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
- Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
- Черга 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
- Черга 4.1: 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24
- Черга 4.2: 07-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
- Черга 5.1: 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
- Черга 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
- Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
- Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 19 листопада 2025 року:
- з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 07:00 по 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
- з 13:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
- з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
- з 18:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
- з 21:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харківська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі обстріли у середу, 19 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключення. Застосовуватимуться одночасно від 1,5 до 4 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 05:30-09:00; 13:00-19:00; 23:00-24:00
- 1.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00; 23:00-24:00
- 2.1 07:00-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
- 2.2 05:30-09:00; 13:00-18:00; 19:30-21:00
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 4.2 07:00-13:00; 16:00-18:00; 19:30-23:00
- 5.1 02:00-05:30; 19:30-24:00
- 5.2 02:00-05:30; 19:30-24:00
- 6.1 02:00-05:30; 09:00-13:00
- 6.2 09:00-15:00; 23:00-24:00
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Запорізька область
Одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 07:00 - 1,5 черги, з 07:00 до 13:00 - 3 черги, з 13:00 до 15:00 - 3,5 черги, з 15:00 до 18:00 - 4 черги, з 18:00 до 21:00 - 3,5 черги, з 21:00 до 24:00 - 3 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30
- 1.2: 04:30 – 08:00, 11:30 – 18:30
- 2.1: 00:00 - 01:00, 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 2.2: 00:00 – 01:00, 06:30 – 11:30, 15:00 – 22:00
- 3.1: 04:30 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 - 24:00
- 3.2: 01:00 – 04:30, 12:30 – 18:30, 22:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 08:00 – 15:00, 18:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 01:00, 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 - 21:30
- 5.2: 00:00 – 00:30, 06:30 – 11:30, 15:00 - 22:00
- 6.1: 01:00 – 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00
- 6.2: 01:00– 04:30, 11:30 – 15:00, 18:30 – 24:00
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua