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"Зношені" та "старі" долари: НБУ фіксує нормалізацію ситуації з обміном

Фото: усі долари однакові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спільні зусилля НБУ та учасників ринку сприяли нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Тепер задача довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зустріч заступників голови НБУ Юрія Гелетія та Олексія Шабана НБУ з представниками банківського та небанківського секторів.

Як зазначив Гелетій, НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот та забезпечив можливість для небанківських установ знімати кошти з їх рахунків у банках без обмежень для підкріплення власних кас.

"Тепер наше спільне завдання - на практиці продемонструвати клієнтам, що всі справжні банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну", - зауважив Шабан.

Зі свого боку учасники ринку розповіли про вжиті ними заходи: від інформування громадськості та власних підрозділів до розширення співпраці з іноземними банками для збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти.

Під час заходу також наголошувалося на необхідності налагодити активнішу взаємодію небанківських фінансових установ з банками в питаннях роботи з банкнотами іноземної валюти різних випусків та різного фізичного стану.

Зношені та старі долари

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ запровадив низку заходів для вирішення проблеми. Зокрема, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.

Він нагадав, що НБУ повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції.

Пишний також заявив, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років випуску.

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