Знижки на рекламу та бізнес-школа. Які інструменти підтримки підприємцям пропонує OLX

За час повномасштабного вторгнення українці найчастіше планували придбати бізнес у гастросфері. Так, за інформацією OLX з березня по серпень в категорії "Бізнес та послуги" найбільше цікавилися: кав'ярнями та барами; фудтраками; ютуб-каналами.

При цьому найбільший попит на "бізнес під ключ" спостерігався у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Тож попри війну в Україні не бракує охочих розвивати власну справу, а отже – підтримувати економіку країни. Допомогти в цьому можуть як ініціативи від держави, так і від бізнесу.

Наприклад, OLX Україна у рамках кампанії "Країна без тебе ніяк" запустила бізнес-хаб із безліччю інструментів, які допомагають у непростих умовах вести власну справу. Це й знижки на рекламу і безліміти на оголошення, спеціальні партнерства та маркетингова підтримка для поновлення роботи бізнесу.

"OLX на своєму економічному фронті створює сприятливі умови та допомагає підприємцям повертатись до роботи. В умовах війни платформа не зменшила функціонал, а надалі дозволяє продавцям покрити повний цикл продажу товару чи послуг – від демонстрації на "онлайн вітрині" та рекламування до доставки покупцю за допомогою надійних партнерів. Окрім цього платформа має одну з найбільших аудиторій потенційних покупців – понад 22 млн відвідувачів щомісяця", – зазначають в компанії.

Зараз бізнес-хаб пропонує знижки від 30 до 90% залежно від регіону та обраної категорії на всі види розміщення і рекламних послуг. Знижки у кабінеті з'являться автоматично, якщо користувач знаходиться на окупованих територіях або в тих регіонах, що зазнають постійних обстрілів з боку ворога, наприклад, Харківська область.

Якщо ж користувачі не знають, з чого почати або як відновити роботу, в OLX пропонують пройти безкоштовне онлайн-навчання з експертами компанії. Бізнес-школа – це 10 годин практичних знань та порад від менторів платформи, що розкажуть як розпочати, розвивати та просувати бізнес онлайн. Для початку навчання необхідно зареєструватися на сайті.