Скидки на рекламу и бизнес-школа. Какие инструменты поддержки предпринимателям предлагает OLX

За время полномасштабного вторжения украинцы чаще всего планировали приобрести бизнес в гастросфере. Так, по информации OLX с марта по август в категории "Бизнес и услуги" больше всего интересовались: кафе и барами; фудтраками; ютуб-каналами.

При этом самый большой спрос на "бизнес под ключ" наблюдался в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Поэтому, несмотря на войну, в Украине хватает желающих развивать собственное дело, а значит – поддерживать экономику страны. Помочь в этом могут как инициативы от государства, так и бизнеса.

К примеру, OLX Украина в рамках кампании "Страна без тебя никак" запустила бизнес-хаб со множеством инструментов, помогающих в непростых условиях вести собственное дело. Это скидки на рекламу и безлимиты на объявления, специальные партнерства и маркетинговая поддержка для возобновления работы бизнеса.

"OLX на своем экономическом фронте создает благоприятные условия и помогает предпринимателям возвращаться к работе. В условиях войны платформа не уменьшила функционал, а в дальнейшем позволяет продавцам покрыть полный цикл продаж товара или услуг - от демонстрации на "онлайн витрине" и рекламирования до доставки покупателю с помощью надежных партнеров. Кроме этого, платформа имеет одну из крупнейших аудиторий потенциальных покупателей - более 22 млн посетителей ежемесячно", - отмечают в компании.

В настоящее время бизнес-хаб предлагает скидки от 30 до 90% в зависимости от региона и выбранной категории на все виды размещения и рекламных услуг. Скидки в кабинете появятся автоматически, если пользователь находится на оккупированных территориях или в тех регионах, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны врага, например, Харьковская область.

Если же пользователи не знают, с чего начать или как возобновить работу, в OLX предлагают пройти бесплатное обучение с экспертами компании. Бизнес-школа – это 10 часов практических знаний и советов от менторов платформы, которые расскажут, как начать, развивать и продвигать бизнес онлайн. Для начала обучения необходимо зарегистрироваться на сайте.