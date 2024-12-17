Знижки чи пастка? Українцям нагадали, як не втрапити у халепу під час закупів на новорічний стіл

Новорічні знижки: що варто знати покупцям про акції та права споживачів

Новорічний стіл для українців завжди був символом свята і достатку, тому підготовка до нього починається заздалегідь. У цей період торгівельні заклади активно залучають покупців за допомогою рекламних знижок і розпродажів. Проте важливо пам’ятати, що такі акції регулюються законом України "Про рекламу", а покупці мають низку прав, які варто знати, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Що повинна містити реклама про знижки та розпродажі

Відповідно до закону, будь-яка інформація про зниження цін обов’язково має містити:

Місце проведення розпродажу ;

; Дату початку і дату закінчення акції ;

; Співвідношення нової ціни до попередньої або точний розмір знижки.

Проблема цінників: що робити, якщо ціна на касі вища

Часто трапляється ситуація, коли на полицях магазину товар позначено як "акційний", але на касі покупцеві озвучують зовсім іншу суму.

У такому випадку варто знати:

Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка вказана на ціннику. Саме на основі цієї інформації приймається рішення про покупку, і закон зобов'язує продавця дотримуватися зазначеної вартості.

Терміни придатності

Держпродспоживслужба також нагадує про необхідність ретельно перевіряти термін придатності товарів, особливо коли їх вартість значно знижено. Низька ціна не повинна означати ризик для здоров’я.

Якщо ви зіткнулися з порушенням своїх прав споживача і суб’єкт господарювання відмовляється їх задовольнити, звертайтеся до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні.