Знижки чи пастка? Українцям нагадали, як не втрапити у халепу під час закупів на новорічний стіл

Новорічні знижки - чудова можливість заощадити на святкових покупках, але покупцям варто уважно стежити за цінниками, термінами придатності товарів та знати свої права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Новорічний стіл для українців завжди був символом свята і достатку, тому підготовка до нього починається заздалегідь. У цей період торгівельні заклади активно залучають покупців за допомогою рекламних знижок і розпродажів. Проте важливо пам’ятати, що такі акції регулюються законом України "Про рекламу", а покупці мають низку прав, які варто знати, щоб уникнути неприємних ситуацій.
Відповідно до закону, будь-яка інформація про зниження цін обов’язково має містити:
Часто трапляється ситуація, коли на полицях магазину товар позначено як "акційний", але на касі покупцеві озвучують зовсім іншу суму.
У такому випадку варто знати:
Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка вказана на ціннику. Саме на основі цієї інформації приймається рішення про покупку, і закон зобов'язує продавця дотримуватися зазначеної вартості.
Держпродспоживслужба також нагадує про необхідність ретельно перевіряти термін придатності товарів, особливо коли їх вартість значно знижено. Низька ціна не повинна означати ризик для здоров’я.
Якщо ви зіткнулися з порушенням своїх прав споживача і суб’єкт господарювання відмовляється їх задовольнити, звертайтеся до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні.
Нагадаємо, що з наближенням Різдва та Нового року ціни на продукти традиційно ростуть. Святковий стіл цьогоріч обійдеться дорожче, на його вартість впливатиме не тільки підвищений попит та сезонність, але й економічні фактори.