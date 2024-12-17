Скидки или ловушка? Украинцам напомнили, как не попасть впросак во время закупов на новогодний стол

Новогодние скидки - прекрасная возможность сэкономить на праздничных покупках, но покупателям следует внимательно следить за ценниками, сроками годности товаров и знать свои права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Новогодний стол для украинцев всегда был символом праздника и достатка, поэтому подготовка к нему начинается заранее. В этот период торговые заведения активно привлекают покупателей с помощью рекламных скидок и распродаж. Однако важно помнить, что такие акции регулируются законом Украины "О рекламе", а покупатели имеют ряд прав, которые стоит знать, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Согласно закону, любая информация о снижении цен обязательно должна содержать:
Часто случается ситуация, когда на полках магазина товар обозначен как "акционный", но на кассе покупателю озвучивают совсем другую сумму.
В таком случае следует знать:
Покупатель имеет право оплатить именно ту цену, которая указана на ценнике. Именно на основе этой информации принимается решение о покупке, и закон обязывает продавца придерживаться указанной стоимости.
Госпродпотребслужба также напоминает о необходимости тщательно проверять срок годности товаров, особенно когда их стоимость значительно снижена. Низкая цена не должна означать риск для здоровья.
Если вы столкнулись с нарушением своих прав потребителя и субъект хозяйствования отказывается их удовлетворить, обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы в вашем регионе.
Напомним, что с приближением Рождества и Нового года цены на продукты традиционно растут. Праздничный стол в этом году обойдется дороже, на его стоимость повлияет не только повышенный спрос и сезонность, но и экономические факторы.