Зниження цін на ліки: чи вдасться МОЗ виконати завдання президента

За останні кілька годин заглибився в цю тему: зв’язався з експертами ринку, переглянув запропоновані владою заходи, проаналізував можливу ефективність змін, роль Комітету ВР з питань здоров’я нації та особисто Михайла Радуцького та МОЗ.

Поки не можна стверджувати про те, що регулювання фармацевтичного ринку обов’язково призведе до тотального дефіциту ліків. Ситуація у фармацевтичній галузі неоднозначна та потребує роз’яснень для того, щоб кожен зміг зробити власні висновки.

"Почну з передумов для втручання держави у регулювання фармринку. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, статистика показує, що ринкові механізми не працюють. І саме тому довелося посилити регулювання. Можна по-різному ставитися до МОЗ, але я сам закликав до втручання у цю царину", - зазначив Кулик.

Міністр наводить наступні цифри: зростання цін на ліки українського виробництва на 26-131%, націнки за «власні торгові марки» аптечних мереж складають 50-300%. Гадаю, що будь-хто бачить постійне зростання цін в аптеках. Достатньо один раз на рік захворіти і купити препарати від застуди. І ви відчуєте різницю у вартості ліків.

Ще одна причина – високі маркетингові платежі, які аптеки отримують за продаж конкретних ліків. А це призводить до того, що люди купують дорожчий препарат замість дешевшого з тією ж самою діючою речовиною.

Як бачимо, міністр стверджує, що є передумови для зниження цін. Було б в учасників ринку бажання. Звісно, що відмовлятися від надприбутків ніхто не захотів навіть під час війни. Півроку консультацій між чиновниками та гравцями ринку нічого не дали. Зокрема і по законопроєкту № 11493. Тому державі довелося втручатися.

У цілому, механізми для зниження цін декілька разів проговорювалися на зустрічах з бізнесом. Головні зміни наступні:

врегульовано націнки на лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів (до моменту введення референтних цін);

відновлено перевірку цін на ліки в аптеках;

введені референтні ціни, Національний каталог цін.

Ці зміни найближчими днями будуть деталізовані в постановах уряду. Декілька з них – вже ухвалені.

У цій ситуації, дійсно є сенс ввести певні обмеження. Але такі, які дозволять ринку й надалі працювати. І після закінчення війни, гадаю, ці норми регуляції потрібно скасовувати.

"Експерти ринку, з якими мав розмову, стверджують, що ринок ритейлу у нас розвинутий, аптечні мережі конкурують, у нас багато виробників та імпортерів. Вірогідно конкуренція посилиться, дефіциту на полицях в аптеках ніби все ж не буде. Чи ви думаєте, що вимога мати один дешевий препарат в аптеці може призвести до дефіциту ліків", - додав він.

Щодо тези – іноземні виробники підуть з ринку. Частково, це дійсно може трапитися. Проте, всі зміни торкнуться ринку ліків-генериків (аналогів оригінальних препаратів), а не унікальних, інноваційних ліків. Тож, наприклад, компанія, яка продає ліки для орфанних хворих, повинна не зазнати жодних змін.

"І ще одна теза, яку б я в своєму попередньому тексті відкоригував. Я був не зовсім коректний визначаючи реформу на фармринку як "реформу Радуцького". Я уважно проаналізував заяви президента і новини з Банкової. Тож я б казав не про "реформу Радуцького", а про реформу Зеленського. Запит на зниження цін на ліки та їх доступність є однією з “болей” суспільства, яке позначається на суспільних настроях. Володимир Зеленський намагається перехопити у критиків цю тему і досить правильно пропонує через державне регулювання утримати доступні для пересічних громадян ціни", - підсумував експерт.

За його словами, людям не важливо, в кого і які націнки на ринку. Їм важливо під час війни мати змогу купити доступні та якісні ліки в аптеках.