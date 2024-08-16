Зниження тарифу на вантажні залізничні перевезення підвищить дохід УЗ, - експерт

"Зниження тарифів це європейський досвід. Сама "Укрзалізниця" демонструє, як це може працювати. Одна з останніх новацій – це запровадження 30-відсоткового зниження на відправки зернових вантажів з прифронтових станцій. Знову-таки питання: чому тільки зернових? Адже всі підприємства, які працюють на лінії зіткнення або близько біля лінії зіткнення, перебувають у рівних умовах і працюють з надзвичайно великим порогом небезпеки", - каже експерт.

Він також додав, що преференція була надана лише зерновим вантажам. Але це зразу показало свою ефективність, коли відправки з цих станцій одразу зросли. Бізнес відразу відчув можливість того, що можна везти дешевше, і почав працювати з цим вантажопотоком

Таким чином, за його словами, вчиняли у Німеччині, щоб добитися збільшення частки залізниці у транспорті – тому що це екологічно і швидше спосіб доставки дуже часто.

"У цьому - стимулююча роль тарифу. А у нас чомусь тариф розглядається виключно як фіскальна історія – коли просто кошти забираються в бізнесу і перекачуються в державний бюджет. Це може працювати, коли економіка перебуває в гарному стані. Але зараз точно не та ситуація. Навіщо добивати цю галузь ще підняттям тарифів? Це питання відкрите, і я сподіваюся, що його будуть серйозно обговорювати на рівні профільних міністерств", - зауважив Вовк.

Він також підкреслив, що після рекордного підвищення тарифів експортери направили свої вантажі на автодороги, що призводить до руйнування покриття і ускладнює рух.

"Значна частина вантажопотоку іде на дороги, і ми змушені, як ті дурні, платити двічі. Спочатку ми заберемо гроші, перекачаємо їх у бюджет через дивіденди "Укрзалізниці", а потім набагато більші кошти ми будемо змушені втримувати, витрачати на підтримання доріг в адекватному стані. Особливо гостро відчувається це питання в припортових регіонах - коли кількість автомобільних зерновозів під час підвищення тарифів просто критично зростає і йдеться про тотальне завантаження", - резюмував експерт.

Він також додав, що непродумана політика тарифна якраз веде до того, що бізнес буде шукати інші можливості. Він або зменшить обсяги виробництва, або перейде на іншу модальність, перейде на автомобільні дороги, що у кінцевому етапі буде коштувати бюджету набагато дорожче

Нагадаємо, за перше півріччя "Укрзалізниця" прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.