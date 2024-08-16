Снижение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки повысит доход УЗ, - эксперт

"Снижение тарифов – это европейский опыт. Сама "Укрзализныця" демонстрирует, как это может работать. Одна из последних новаций – это введение 30-процентного снижения на отправки зерновых грузов с прифронтовых станций. Опять-таки вопрос: почему только зерновых? Ведь все предприятия, которые работают на линии столкновения или около линии столкновения, находятся в равных условиях и работают с чрезвычайно большим порогом опасности", - говорит эксперт.

Он также добавил, что преференция была предоставлена только зерновым грузам. Но это сразу показало свою эффективность, когда отправки этих станций сразу выросли. Бизнес сразу почувствовал возможность того, что можно везти подешевле, и начал работать с этим грузопотоком.

Таким образом, по его словам, поступали в Германии, чтобы добиться увеличения доли железной дороги в транспорте – потому что это экологично и скорее способ доставки очень часто.

"В этом – стимулирующая роль тарифа. А у нас почему-то тариф рассматривается исключительно как фискальная история – когда просто средства забираются у бизнеса и перекачиваются в государственный бюджет. Это может работать, когда экономика находится в хорошем состоянии. Но сейчас точно не та ситуация. Зачем добивать эту отрасль еще поднятием тарифов? Этот вопрос открыт, и я надеюсь, что его будут серьезно обсуждать на уровне профильных министерств", - заметил Вовк.

Он также подчеркнул, что после рекордного повышения тарифов экспортеры направили свои грузы на автодороги, что приводит к разрушению покрытия и усложняет движение.

"Значительная часть грузопотока идет на дороги, и мы вынуждены, как те дураки, платить дважды. Сначала мы заберем деньги, перекачаем их в бюджет через дивиденды "Укрзализныци", а потом гораздо большие средства мы будем вынуждены удерживать, тратить на поддержание дорог в адекватном Особенно остро ощущается этот вопрос в припортовых регионах - когда количество автомобильных зерновозов при повышении тарифов просто критически растет и речь идет о тотальной загрузке", - резюмировал эксперт.

Он также добавил, что непродуманная тарифная политика как раз ведет к тому, что бизнес будет искать другие возможности. Он либо уменьшит объемы производства, либо перейдет на другую модальность, перейдет на автомобильные дороги, что на конечном этапе будет стоить бюджету гораздо дороже.

Напомним, за первое полугодие "Укрзализныця" отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, к концу года компания планирует ущерб в размере 2,7 млрд грн, поэтому необходимо в очередной раз повысить тарифы на перевозку.