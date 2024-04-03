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Зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але солдатам потрібна зброя Заходу, - ISW

Середа 03 квітня 2024 08:50
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Зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але солдатам потрібна зброя Заходу, - ISW
Автор: Валерій Савицький

Зниження призовного віку допоможе Силам оборони протистояти російському агресору. Однак вирішальним фактором стане зброя західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що запроваджене в Україні зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримає здатність Збройних сил України відновлювати чинні та створювати нові бойові підрозділи.

Водночас, зазначають аналітики, всіх мобілізованих військовослужбовців слід забезпечити зброєю. Тривалі дебати у США щодо військової допомоги Україні та затримка в наданні західної допомоги, можуть вплинути на швидкість, з якою українська армія зможе компенсувати втрати і сформувати нові підрозділи.

"Матеріальні засоби, що надаються Заходом, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць", - йдеться у звіті ISW.

Нововведення у мобілізації

У вівторок, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. Сам закон ухвалили ще у січні цього року. Він дозволить спростити бюрократичні питання.

Про те, як саме зміниться мобілізація найближчим часом - в матеріалі РБК-Україна.

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