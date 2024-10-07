Зниження припинилося. Нацбанк трохи підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив офіційний курс долара щодо гривні на 8 жовтня. До цього долар дешевшав два дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1961 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).
bank.gov.ua
При цьому курс євро помітно знизиться та становитиме 45,2210 гривень за 1 євро (-0,2112 грн).
bank.gov.ua
Сьогодні на відкритті міжбанку курс трохи зріс, але на закритті становив 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж). І не змінився порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок - до 41,51 гривні.
Нацбанк продовжить політику "керованої гнучкості" та уникатиме різких змін курсу гривні щодо долара, оскільки ще рано повертатися до плаваючого курсу.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, нинішній режим є оптимальним із урахуванням перманентного структурного дефіциту валюти. А валютно-курсова політика, спрямована на контроль над ситуацією на ринку, є важливою для виконання ключового завдання щодо збереження інфляції на помірному рівні.
"Для цього НБУ буде зберігати активну присутність на ринку: компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечити курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидві сторони (і у бік ослаблення, і у бік зміцнення) як щодо коротких, так і і на триваліших тимчасових проміжках залежно від зміни ринкових умов", - додав Пишний.