Зниження припинилося. Нацбанк трохи підвищив курс долара

Офіційний курс на 8 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1961 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

bank.gov.ua

При цьому курс євро помітно знизиться та становитиме 45,2210 гривень за 1 євро (-0,2112 грн).

bank.gov.ua

Сьогодні на відкритті міжбанку курс трохи зріс, але на закритті становив 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж). І не змінився порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок - до 41,51 гривні.

Що буде з курсом долара далі

Нацбанк продовжить політику "керованої гнучкості" та уникатиме різких змін курсу гривні щодо долара, оскільки ще рано повертатися до плаваючого курсу.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, нинішній режим є оптимальним із урахуванням перманентного структурного дефіциту валюти. А валютно-курсова політика, спрямована на контроль над ситуацією на ринку, є важливою для виконання ключового завдання щодо збереження інфляції на помірному рівні.

"Для цього НБУ буде зберігати активну присутність на ринку: компенсувати структурний дефіцит іноземної валюти та убезпечити курсову динаміку від різких рухів. Це сприятиме помірним коливанням гривні в обидві сторони (і у бік ослаблення, і у бік зміцнення) як щодо коротких, так і і на триваліших тимчасових проміжках залежно від зміни ринкових умов", - додав Пишний.