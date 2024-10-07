Снижение прекратилось. Нацбанк немного повысил курс доллара

Официальный курс на 8 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1961 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).

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При этом курс евро заметно снизится и составит 45,2210 гривен за 1 евро (-0,2112 грн).

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Сегодня на открытии межбанка курс немного вырос, но к закрытию составил 41,15-41,18 грн/доллар (покупка-продажа). И не изменился по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек - до 41,51 гривен.

Что будет с курсом доллара дальше

Нацбанк продолжит политику "управляемой гибкости" и будет избегать резких изменений курса гривны по отношению к доллару, поскольку еще рано возвращаться к плавающему курсу.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, нынешний режим является оптимальным с учетом перманентного структурного дефицита валюты. А валютно-курсовая политика, направленная на контроль над ситуацией на рынке, важна для выполнения ключевой задачи по сохранению инфляции на умеренном уровне.

"Для этого НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке: компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Это будет способствовать умеренным колебаниям гривны в обе стороны (и в сторону ослабления, и в сторону укрепления) как на относительно коротких, так и на более продолжительных временных промежутках в зависимости от изменения рыночных условий", - добавил Пышный.