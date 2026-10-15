Зниження податку на оренду житла до 5%: що вирішила Рада

За відповідну правку проголосували 255 народних депутатів. Її підтримали під час розгляду законопроєкту №16051-1, який передбачає спрямування ПДВ від міжнародних поштових та експрес-відправлень на потреби Збройних Сил України.

Як зміниться оподаткування оренди житла

Наразі власники нерухомості, які офіційно декларують доходи від оренди, сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%.

Після зниження ставки ПДФО до 5% сукупний розмір цих платежів становитиме 10%.

За словами Шуляк, нова ставка стосуватиметься доходів фізичних осіб від здавання в оренду як житлової, так і нежитлової нерухомості.

"Дохід фізичної особи-орендодавця від надання в оренду житлової чи нежитлової нерухомості оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за підсумками року повинен подати податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету", - уточнила Шуляк.

Чому хочуть знизити податок

Однією з причин високого рівня тінізації ринку оренди Шуляк назвала значне податкове навантаження. На її думку, зменшення ставки має зробити офіційне оформлення орендних відносин доступнішим для власників нерухомості.

"Зменшення ставки ПДФО до 5% робить офіційне оформлення орендних відносин менш обтяжливим для власників житла і створює простіший та зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі", - зазначила вона.

За словами депутатки, зниження податкового навантаження може допомогти поступово вивести ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску.

Шуляк також пов'язала легалізацію орендних відносин із житловою реформою. За її словами, для запуску соціальної оренди та переходу до європейських моделей забезпечення житлом потрібно, зокрема, детінізувати ринок.