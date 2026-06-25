Зниження "планки" на НМТ не буде, в МОН пояснили причину рішення

Чому мінімальний бал не знижуватимуть

У відомстві зазначили, що отримали подання від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця щодо перегляду умов вступу. Проте в міністерстві наголошують, що правила вступної кампанії 2026 року формувалися завчасно і не можуть змінюватися спонтанно без аналізу наслідків.

Вимога мати мінімум 150 конкурсних балів (навіть на контракт) діє для медичних та юридичних спеціальностей, міжнародних відносин, публічного управління та деяких економічних напрямків.

Ці правила запроваджувалися поступово і спрямовані на високу якість підготовки фахівців, від яких залежить життя громадян та робота державних інституцій.

"Вступна кампанія не може керуватися ситуативними рішеннями без належного аналізу наслідків", - підкреслили в міністерстві.

Також у МОН додали, що ці напрями традиційно мають високий попит.

Для довідки - у 2025 році середній конкурсний бал на бюджет для спеціальності "Міжнародні відносин" становив 174,34, а для "Політології" - 172,89.

Підтримка вступників під час війни

У міністерстві розуміють складні умови, в яких випускники складають НМТ вже пʼятий рік повномасштабного вторгнення через повітряні тривоги та перебування в укриттях. Для тих учасників, які з об’єктивних причин не змогли скласти тестування під час основної сесії, передбачено участь у додатковій сесії.

Окремо в МОН закликали розрізняти поняття - у публічному просторі часто помилково говорять про "прохідний бал НМТ 150", хоча насправді йдеться про мінімальний конкурсний бал для участі у відборі, який розраховується за формулою з урахуванням коефіцієнтів.