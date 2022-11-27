Знищують сліди злочинів: у Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залашилося живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності.

"Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські загарбники демонтують вцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Також раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Маріуполі зростає невдоволення "владою". Росія готує "зачистки" серед цивільних.

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