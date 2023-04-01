Знищують окупантів. Залужний показав роботу бійців з британською гаубицею L119

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119", - написав Залужний.

Він зазначив, що українські військові за допомогою британської зброї знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом та міномет 2В9 "Васильок".

Нагадаємо, що Британія ще минулого року оголошувала про передачу Україні кілька десятків гаубиць L119 і САУ M109. Про їх характеристики писало РБК-Україна.

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