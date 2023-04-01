Уничтожают окупантов. Залужный показал работу бойцов с британской гаубицей L119

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119", - написал Залужный.

Он отметил, что украинские военные с помощью британского оружия уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом и миномет 2В9 "Васильок".

Напомним, что Британия еще в прошлом году объявляла о передаче Украине несколько десятков гаубиц L119 и САУ M109. Об их характеристиках писало РБК-Украина.

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