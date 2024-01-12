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Знищує ворога по всій лінії фронту. Залужний показав роботу екіпажу HIMARS (відео)

П'ятниця 12 січня 2024 17:33
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Знищує ворога по всій лінії фронту. Залужний показав роботу екіпажу HIMARS (відео) Ілюстративне фото: з'явилося відео роботи екіпажу HIMARS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові активно знищують російських окупантів та їхню техніку за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS. З'явилося відео роботи екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Facebook.

"Реактивний артилерійський комплекс HIMARS ефективно знищує техніку та живу силу супротивника по всій лінії фронту", - зазначив генерал.

За його словами, екіпажі РСЗВ постійно в очікуванні. Як тільки з'являється ворожа ціль - завантаження та виїзд на вогневу позицію.

"Ми працюємо цілодобово, не залишаємо окупантам жодного шансу. Звичайно, хочеться діставати ще глибші цілі в тилу ворога, щоб назавжди вигнати їх з рідної землі", - розповідають військові одного з екіпажів.

РСЗВ HIMARS для України

Нагадаємо, що Україна отримала реактивні системи залпового вогню HIMARS від західних союзників. Вони здатні знищувати ворожі цілі різних відстанях залежно від ракет.

Зокрема, HIMARS може використовувати далекобійні ракети ATACMS. Україна вже отримала версію, радіус дії якої - близько 160 кілометрів.

Ще в жовтні Залужний показав, як українські захисники запускають по окупантах ATACMS з РСЗВ HIMARS.

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Збройні сили України Валерій Залужний РСЗО Війна Росії проти України
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