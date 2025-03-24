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ГУР оприлюднило список російських музейників, які причетні до крадіжки артефактів із Криму

Понеділок 24 березня 2025 09:48
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ГУР оприлюднило список російських музейників, які причетні до крадіжки артефактів із Криму Фото: Викрадення культурної спадщини України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР оприлюднило інформацію про російських музейників, які сприяють викраденню українських культурних цінностей на окупованих територіях. Серед них - організатори виставок і пропагандистських заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України у Telegram.

ГУР МО України оприлюднило дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

Також підтверджено факт нелегального вивезення 164 археологічних артефактів із окупованого Криму. Вони були знайдені під час розкопок античних міст "Німфей" і "Пантікапей".

З 2022 року російські музеї систематично проводять пропагандистську діяльність на окупованих територіях, організовуючи виставки, лекції та освітні програми.

Їхня мета - інтегрувати українські музеї в російський культурний простір та знищити українську ідентичність.

Серед причетних осіб є Іріна Жукова, директорка "Всеросійського історико-етнографічного музею", яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області виставку "Єдність крізь віки" для пропаганди "історичного зв’язку Донбасу з Росією".

Також зазначено Олександра Школьніка, директора "Музею Великої Вітчизняної війни", на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів музеїв.

До списку "викрадачів спадщини" також внесено голову служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" та Російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово окупованих територіях України.

Розграбування культурної спадщини України

Нагадаємо, що у 2024 році Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала докази щодо громадянина РФ, який незаконно займається розграбуванням культурної спадщини України в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія під час великої війни систематично викрадає та знищує унікальні об'єкти культурної та історичної спадщини на Херсонщини та в інших регіонах України.

Втім, численні факти таких злочинів вже відомі. Про наслідки окупації та злочини росіян - у статті РБК-Україна.

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