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Знищили ЗРК, які атакували Харків. В ЗСУ розповіли, як вплинув дозвіл бити по РФ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно Сили оборони уразили зенітні ракетні комплекси С-300 й С-400 в Бєлгородській області. Ворог використовував їх для обстрілів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командира ОТУ "Харків" Віктора Солімчука, якого цитує АрміяInform.

"Наші підрозділи на передовій отримують певне озброєння та боєприпаси в межах допомоги від західних партнерів. А головне - ми отримали дозвіл використовувати озброєння Заходу по військових об’єктам, розташованим на території Росії", - розповів Солімчук.

За його словами, Сили оборони на Харківському напрямку також уражають живу силу й техніку ворога, коли вона лише перетинає кордон. Водночас досі існує потреба посилення протиповітряної оборони (ППО) для знищення російської авіації, яка запускає бомби з модулями планування на великій відстані. 

"Також реальною є потреба у високоточному ракетному озброєнні, з можливістю завдавати удари на всю глибину військ противника - і по пунктах управління, і по ППО, і по районах зосередження, і по інших важливих військових об’єктах на території РФ", - додав він.

Дозвіл на удари по території Росії  

Україна заявила про необхідність завдавати ударів по військових цілях на території Росії для самозахисту та відбиття російських атак. Це питання стало одним із ключових у дебатах між союзниками й буде обговорюватися на саміті НАТО.

Деякі європейські країни, зокрема Велика Британія, підтримують цю позицію Києва. Однак, наприклад, уряд США поки що не зняв усіх обмежень на використання своєї зброї Києвом.

Президент України Володимир Зеленський, під час візиту до США, 9 липня, закликав Вашингтон дозволити Силам оборони знищувати російську авіацію на території Росії.

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