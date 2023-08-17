Знищили ворожий вертоліт. ЗСУ вперше показали шведський RBS-70 у дії

За даними видання, бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України результативно використали шведський ПЗРК RBS-70 й знищили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Попри те, що ці ПЗРК були передані Україні ще у квітні цього року, це відео є першим з їх застосуванням на полі бою українськими бійцями.

На самому початку відео, що шириться мережею, зенітна ракета доволі чітко потрапляє у кадр, хоча сам механізм так званого "холодного пуску" дуже нагадує роботу Javelin, на рахунку якого також вже є збитий Ка-52. Але на відео зафіксовано саме RBS-70.

У чому особливість RBS-70

Характеристики шведського комплексу говорять про те, що RBS-70 є чимось середнім між переносним ЗРК та "класичним" зенітно-ракетним комплексом. Оглядачі зазначають, що є три модифікації ПЗРК, тому цікаво, який саме варіант було надано ЗСУ.

Базовий варіант шведської зброї RBS-70 Mk0 розроблявся ще в далеких 1970-х. Зброя була здатна вражати цілі з відстані до 5 км і на висоті до 3 км. У 1990-х комплекс був модифікований, тому RBS-70 Mk2 вже мав дальність стрільби до 7 км та висоту до 4 км. Вже у 2011 році шведська компанія Saab представила чергову модифікацію компактного ЗРК RBS-70 NG, який міг вражати цілі на відстані до 9 км і на висоті до 5 км, при цьому системи прицілювання давали можливість ефективно вести вогонь незалежно від часу доби і в будь-яких метеоумовах.

"Комплекс RBS-70 розроблявся відповідно до таких вимог збройних сил Швеції, як велика дальність перехоплення на зустрічному курсі, висока точність та ймовірність поразки, стійкість до всіх відомих штучних та природних перешкод, можливість роботи з цілями до самої землі, командне управління по лінії візування можливість подальшого розвитку для застосування в нічний час", - написала пресслужба 80-ої ОМБр.

Нагадаємо, що RBS 70 має одну специфічну особливість, бо для наведення ракети використовується не традиційна система з інфрачервоною головкою самонаведення, а так звана "лазерна стежка", коли ракета летить у керуючому лазерному промені, а оператор супроводжує ціль до її знищення. Завдяки цьому ракета ігнорує теплові пастки.

Нагадаємо, українські бійці протягом ранку 17 серпня збили два російських вертольоти Ка-52 під Бахмутом та у Запорізькій області.

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