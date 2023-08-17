Уничтожили вражеский вертолет. ВСУ впервые показали шведский RBS-70 в действии

По данным издания, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины результативно использовали шведский ПЗРК RBS-70 и уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Несмотря на то, что эти ПЗРК переданы Украине еще в апреле этого года, это видео является первым с их применением на поле боя украинскими бойцами.

В самом начале видео, распространяющееся по сети, зенитная ракета довольно четко попадает в кадр, хотя сам механизм так называемого "холодного пуска" очень напоминает работу Javelin, на счету которого также уже сбит Ка-52. Но на видео зафиксирован именно RBS-70.

В чем особенность RBS-70

Характеристики шведского комплекса говорят о том, что RBS-70 является чем-то средним между переносным ЗРК и "классическим" зенитно-ракетным комплексом. Обозреватели отмечают, что есть три модификации ПЗРК, поэтому интересно, какой именно вариант был предоставлен ВСУ.

Базовый вариант шведского оружия RBS-70 Mk0 разрабатывался еще в далеких 1970-х. Оружие было способно поражать цели с расстояния до 5 км и на высоте до 3 км. В 1990-х комплекс был модифицирован, поэтому RBS-70 Mk2 уже имел дальность стрельбы до 7 км и высоту до 4 км. Уже в 2011 году шведская компания Saab представила очередную модификацию компактного ЗРК RBS-70 NG, который мог поражать цели на расстоянии до 9 км и на высоте до 5 км, при этом системы прицеливания давали возможность эффективно вести огонь независимо от времени суток и в любых метеоусловиях.

"Комплекс RBS-70 разрабатывался в соответствии с такими требованиями вооруженных сил Швеции, как большая дальность перехвата на встречном курсе, высокая точность и вероятность поражения, устойчивость ко всем известным искусственным и естественным препятствиям, возможность работы с целями до самой земли, командное управление по линии визирования, возможность дальнейшего развития для применения в ночное время", - написала пресс-служба 80-й ОМБр.

Напомним, что RBS 70 имеет одну специфическую особенность, потому что для наведения ракеты используется не традиционная система с инфракрасной головкой самонаведения, а так называемая "лазерная тропа", когда ракета летит в управляющем лазерном луче, а оператор сопровождает цель до ее уничтожения. Благодаря этому ракета игнорирует тепловые ловушки.

Напомним, украинские бойцы в течение утра 17 августа сбили два российских вертолета Ка-52 под Бахмутом и в Запорожской области.

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