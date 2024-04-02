Знищили ворожий "Бук". В ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "Кабул 9"

"28 березня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук» та навели на нього вогонь нашої артилерії", - йдеться в дописі під відео.

У результаті бойової роботи ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 29 ББМ, 30 артсистем та іншу техніку ворога.