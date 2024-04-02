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Знищили ворожий "Бук". В ГУР показали результати роботи спецпідрозділу "Кабул 9"

Фото: ЗРК "Бук" (opk.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники та артилеристи знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"28 березня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук» та навели на нього вогонь нашої артилерії", - йдеться в дописі під відео.

У результаті бойової роботи ворожий ЗРК "Бук" було знищено.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 квітня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 443 660 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 29 ББМ, 30 артсистем та іншу техніку ворога.

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