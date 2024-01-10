Знищили техніку та позиції РФ: Сирський показав відео роботи ударної групи "Асгард"

Українські військові продовжують нищити позиції та техніку росіян на лінії фронту. Бійці ударної групи БпАК "Асгард" змогли знищити понад 12 позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Робота ударної групи БпАК "Асгард" підрозділу "Очі", - підписано відео.

За даними Сирського, за чотири дні бійцями "Асгарду" було знищено:

12 скупчень особового склада противника;

2 місця зберігання та транспортування БК;

15 одиниць техніки противника.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

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