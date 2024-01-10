ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знищили техніку та позиції РФ: Сирський показав відео роботи ударної групи "Асгард"

Середа 10 січня 2024 17:10
UA EN RU
Знищили техніку та позиції РФ: Сирський показав відео роботи ударної групи "Асгард" Ілюстративне фото: Сирський показав відео роботи ударної групи "Асгард" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують нищити позиції та техніку росіян на лінії фронту. Бійці ударної групи БпАК "Асгард" змогли знищити понад 12 позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Робота ударної групи БпАК "Асгард" підрозділу "Очі", - підписано відео.

За даними Сирського, за чотири дні бійцями "Асгарду" було знищено:

  • 12 скупчень особового склада противника;
  • 2 місця зберігання та транспортування БК;
  • 15 одиниць техніки противника.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони атака дронів Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації