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Знищили танки, бронетехніку та РЕБ. Командувач Нацгвардії про роботу бійців на двох напрямках

П'ятниця 19 січня 2024 15:41
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Знищили танки, бронетехніку та РЕБ. Командувач Нацгвардії про роботу бійців на двох напрямках Фото: командувач Нацгвардії про роботу бійців на двох напрямках (t.me/Pivnenko_NGU)
Автор: Наталія Кава

Бійці Національної гвардії знищили техніку росіян на Куп'янському і Лиманському напрямках. Там ворог не припиняє атакувати позиції українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Протягом тижня на Куп'янському і Лиманському напрямках противник не припиняв спроби здійснювати штурмові дії. В районах відповідальності підрозділів Національної гвардії активно застосовує бронетехніку, артилерію та БПЛА", - написав Півненко.

Він зауважив, що підрозділи Нацгвардії цілодобово проводять роботу з виявлення позицій, складів і техніки ворога. А ті цілі, які виявлено, максимально швидко вражаються наявними вогневими засобами.

За останні п'ять днів знищено:

  • 10 танків,
  • 16 одиниць іншої бронетехніки,
  • більш як 10 артилерійських систем різних типів,
  • дві станції РЕБ.

Окрім цього в полон було взято 7 окупантів.

"У ході спілкування з командирами детально ознайомився з оперативною обстановкою. І, звичайно, обговорили питання забезпечення й інших потреб, які дають змогу підвищити ефективність виконання наших завдань та взаємодії", - повідомив командувач.

Фото: командувач Нацгвардії про роботу бійців на двох напрямках (t.me/Pivnenko_NGU)

Він також розповів про роботу бригад "Азов", "Хартія", "Буревій" та інших підрозділів, які у складі Сил оборони виконують завдання на фронті.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 19 січня, склали 920 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 19 артсистем і 35 ББМ.

Зокрема, протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

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