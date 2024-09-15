Знищили станцію наземної розвідки. Прикордонники вдарили по росіянах на Вовчанському напрямку

Українські прикордонники вдарили по позиціях росіян на Вовчанському напрямку. В результаті вдалої атаки було знищено ворожу станцію наземної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Завдяки вдалій атаці українських бійців було знищено станцію наземної розвідки росіян. Також постраждали місця зосередження особового складу противника та склади з боєкомплектами.

"Розвідувально-ударні групи БпЛА і мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали серії ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, що прикордонники щоденно обороняють державний кордон України. Нагадаємо, що нещодавно ДПСУ показали, як бригада "Гарт" завдяки дронам полює на окупантів біля Вовчанська.

Крім того, РБК-Україна показувало відео, як українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати росіян та їхню техніку на Краматорському напрямку.

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