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Знищили майже три роти росіян. ЗСУ показали роботу ракетних військ на сході

Фото: український військовий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку здійснили більше тисячі вогневих завдань. Втрати ворога продовжують поповнюватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника", - написав Тарнавський.

Також підрозділ ракетних військ знищив:

  • 2 танки;
  • 4 БМП;
  • ББМ;
  • МТЛБ;
  • станцію РЕБ "Стриж-3";
  • 2 БПЛА "Орлан-10";
  • БПЛА "Zala";
  • 5 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 730 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 203 160 військових.

Тим часом спецпризначенці СБУ "Білий вовк" продовжують полювати на ворога. Показали відео з результатами своєї роботи під час якої знищили десять ворожих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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