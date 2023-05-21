Знищили майже три роти росіян. ЗСУ показали роботу ракетних військ на сході

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 730 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 203 160 військових.

Тим часом спецпризначенці СБУ "Білий вовк" продовжують полювати на ворога. Показали відео з результатами своєї роботи під час якої знищили десять ворожих цілей.

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