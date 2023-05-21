Знищили майже три роти росіян. ЗСУ показали роботу ракетних військ на сході
Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку здійснили більше тисячі вогневих завдань. Втрати ворога продовжують поповнюватись.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки противника", - написав Тарнавський.
Також підрозділ ракетних військ знищив:
- 2 танки;
- 4 БМП;
- ББМ;
- МТЛБ;
- станцію РЕБ "Стриж-3";
- 2 БПЛА "Орлан-10";
- БПЛА "Zala";
- 5 складів боєприпасів ворога.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 730 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 203 160 військових.
Тим часом спецпризначенці СБУ "Білий вовк" продовжують полювати на ворога. Показали відео з результатами своєї роботи під час якої знищили десять ворожих цілей.
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