Уничтожили почти три роты россиян. ВСУ показали работу ракетных войск на востоке

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления выполнили более тысячи огневых задач. Потери врага продолжают пополняться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 22 единицы вооружения и военной техники противника", - написал Тарнавский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 730 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 203 160 военных.

Между тем спецназовцы СБУ "Белый волк" продолжают охотиться на врага. Показали видео с результатами своей работы, во время которой уничтожили десять враждебных целей.

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