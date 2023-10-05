Знищили два танки і не тільки. Нацгвардійці показали роботу дронів по окупантах

Бійці Національної гвардії за допомогою дрона ліквідували більше ніж шість одиниць техніки РФ та групу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка.
За даними міністра, бійці бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів знищили:
Крім цього, Клименко повідомив, що бійці Нацгвардії ліквідували групу російських окупантів.
Довідка: "Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.
Він оснащене оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.
Втрати росіян
Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні.
Також з'явилося відео, як бійці Нацгвардії знищили окупантів під час облаштування фортифікаційної лінії оборони. "Закопали разом з лопатами", - написала Національна гвардія України.
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