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Знищили два танки і не тільки. Нацгвардійці показали роботу дронів по окупантах

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 22:02
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Знищили два танки і не тільки. Нацгвардійці показали роботу дронів по окупантах Фото: Нацгвардійці показали роботу дронів по окупантах (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Національної гвардії за допомогою дрона ліквідували більше ніж шість одиниць техніки РФ та групу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка.

За даними міністра, бійці бригади "Азов" за допомогою FPV-дронів знищили:

  • 3 ворожих танка,
  • комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П",
  • РЕБ,
  • вишку звʼязку,
  • броньований автомобіль,
  • кілька одиниць техніки.

Крім цього, Клименко повідомив, що бійці Нацгвардії ліквідували групу російських окупантів.

Довідка: "Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащене оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати росіян

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні.

Також з'явилося відео, як бійці Нацгвардії знищили окупантів під час облаштування фортифікаційної лінії оборони. "Закопали разом з лопатами", - написала Національна гвардія України.

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Нацгвардія Збройні сили України
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