Знищили десятки цілей. Наєв розповів про роботу мобільних груп ППО на півночі (відео)

"Для ворога основна мета - влучити в наші об'єкти критичної інфраструктури, тому він обирає маршрути, що ефективні для його засобів повітряного нападу. Ми ж навпаки, аналізуємо та протидіємо його підступним замислам", - пояснив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, від початку застосування мобільних груп ППО на півночі, вони за цей час зарекомендували себе досить добре, але на переконання командувача, якщо їхня кількість поступово зростатиме, то й ефективність теж буде підвищуватися.

"Серед основних завдань мобільних вогневих груп - розвідка повітряного простору та його знищення повітряного противника. Але, головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання - до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника", - наголосив командувач.

Він розповів, що склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців: водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.

"Щодо маршрутів, їх обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога... Поява мобільних вогневих груп - це вдала оптимізація Збройних Сил України", - акцентував Наєв.

Він додав, що на автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс.

"Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві створили мобільні групи ППО, які можуть збивати "Шахеди" та ракети.

Додамо, також в Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ розповіли про оборону об’єктів критичної інфраструктури на півночі.

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