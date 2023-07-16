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Знищили бліндаж. Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів під Бахмутом

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 16 липня 2023 13:32
Знищили бліндаж. Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів під Бахмутом Фото: прикордонники знищили бліндаж окупантів під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників на Бахмутському напрямку. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

ДПСУ показала ефективну роботу українських бійців під Бахмутом. Аеророзвідники та мінометники прикордонної служби виявили та знищили бліндаж російських окупантів.

За попередніми даними, прикордонники ліквідували щонайменше чотирьох загарбників.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень. Російські війська зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

При цьому українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Раніше речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомляв, що ЗСУ просуваються північніше та південніше Бахмута.

Видання The Washington Post повідомляє, що український контрнаступ сповільнюють мінні поля окупантів. За даними газети, це однієї з головних проблем, з якою зіштовхнулася Україна.

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