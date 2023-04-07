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Знищили БК та окупантів. Військові показали відео роботи мінометів під Бахмутом

Фото: військові поділились відео роботи під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 квітня, військові Збройних сил України показали відео знищення російського боєкомплекту та окупантів, що були розташовані в районі Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.

"Вдень і вночі корегує розвідувально-ударний підрозділ "Шершень", - сказали військові.

На відео видно влучання по цілі з танкової гармати та роботу 60-го міномета. Як результат, за словами військових, ліквідовано два ворожі боєкомплекти та живу силу окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як мінометники з аеророзвідкою нищать росіян під Бахмутом

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

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