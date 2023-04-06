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Залужний показав, як мінометники з аеророзвідкою нищать росіян під Бахмутом

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 06 квітня 2023 18:57
Залужний показав, як мінометники з аеророзвідкою нищать росіян під Бахмутом Фото: Головнокомандувач ЗСУ показав роботу українських військових в Бахмуті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно обороняють Бахмут та вдаряють по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

Залужний повідомив, що мінометні розрахунки 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою і коригувальниками ефективно знищують противника під Бахмутом та міцно тримають оборону.

"Наше завдання - щоб вороги швидше скінчилися та Україна зажила мирним життям", - розповіли бійці 127 ОБр ТрО.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач показав, як українські військові працюють з американськими снарядами Excalibur.

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

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