Знищено ворожої техніки на 35 млн доларів. У 101-й бригаді розповіли про допомогу столичної громади

Завдяки постійній фінансовій допомозі з бюджету Києва 101 бригада охорони ГШ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова змогла значно підвищити свої бойові спроможності та покращити побутові умови військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 101 ОБрО ГШ.
В бригаді, зокрема, зазначили, що за сприяння мера Києва Віталія Кличка було придбано велику кількість безпілотників різних типів.
"Попри третій рік виснажливої війни, ми відчуваємо реальну допомогу від друзів і партнерів бригади. А це, своєю чергою, приносить неабиякі здобутки на фронті. Лише вдумайтесь у наступні неймовірні цифри: завдяки сприянню мера і столичної громади у вигляді субвенцій з міського бюджету, нашою військовою частиною для підпорядкованого батальйону БПЛА було закуплено і передано сучасні різноманітні безпілотні літальні апарати і дрони, які знищили ворожу техніку на загальну суму 34,7 млн доларів", - наголосили у бригаді.
Окремо захисники подякували киянам та меру за міську цільову програму "Захисник Києва".
"В рамках програми було отримано значне фінансування у минулому і поточному роках. Як результат - вдалось значно покращити побутові умови військовослужбовців, придбати складне технологічне обладнання на пункт технічного обслуговування і ремонту, житловий модуль для розгортання медичного пункту, інструмент для укомплектування мобільної автомобільної майстерні - цей список можна продовжувати довго", - повідомили в 101 ОБрО.
Захисники підкреслили, що підтримка Києва наближає країну до перемоги.
Як повідомлялося, минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ близько 9 млрд гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.
Столиця виділила силам безпеки та оборони вже 6,5 млрд гривень.
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