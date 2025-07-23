Знищено САУ, гаубицю та ББМ: з'явилось унікальне відео розвідки у тилу окупантів

"Довгий час ці кадри не можна було показувати. Розвідка працювала в тилу противника. Працювала тихо. Як і має бути - щастя любить тишу, а наша розвідка - це щастя для ударних екіпажів. Сьогодні - можна", - підписано відео.

Зазначається, що завдяки вдалій роботі розвідників вдалось знищити САУ, гаубицю та три ББМ з піхотою.

"Ворог думав, що сховався. Думав, що не видно. А у сучасному бою виживає той, хто бачить першим. Тож побачили. Ми навели. Ударні екіпажі знищили. Завдяки очам нашої розвідувальної роти", - пишуть військові.

Де саме було проведено операцію, не вказується. Однак у бригаді зазначили, що це відео свідчить про професіоналізм, холодний розрахунок і перевагу над ворогом.