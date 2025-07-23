Знищено САУ, гаубицю та ББМ: з'явилось унікальне відео розвідки у тилу окупантів

Українські військові відпрацювали у тилу противника та змогли знищити низку ворожої техніки на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
"Довгий час ці кадри не можна було показувати. Розвідка працювала в тилу противника. Працювала тихо. Як і має бути - щастя любить тишу, а наша розвідка - це щастя для ударних екіпажів. Сьогодні - можна", - підписано відео.
Зазначається, що завдяки вдалій роботі розвідників вдалось знищити САУ, гаубицю та три ББМ з піхотою.
"Ворог думав, що сховався. Думав, що не видно. А у сучасному бою виживає той, хто бачить першим. Тож побачили. Ми навели. Ударні екіпажі знищили. Завдяки очам нашої розвідувальної роти", - пишуть військові.
Де саме було проведено операцію, не вказується. Однак у бригаді зазначили, що це відео свідчить про професіоналізм, холодний розрахунок і перевагу над ворогом.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб.
Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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