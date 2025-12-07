Знищено понад 1000 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат ворога на ранок 7 грудня

Втрати особового складу та бронетехніки

З 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2025 року орієнтовні втрати російського війська склали близько 1 180 870 осіб (+1 080 за останню добу).

Танковий парк зменшився до 11 401 одиниці (+3 за останню добу), а бойових броньованих машин - до 23 688 (без змін за останню добу).

Артилерійських систем знищено 34 907 (+33 за останню добу), реактивних систем залпового вогню - 1 562 (+2 за останню добу). Засоби ППО становлять 1 253 одиниці, без змін.

Повітряні сили та безпілотники

Авіапарк РФ скоротився до 431 літака і 347 вертольотів - змін немає. Кількість оперативно-тактичних БПЛА зросла до 87 927 (+540 за останню добу). Крилаті ракети противника досягли 4 054 (+30 за останню добу).

Військово-морський флот і спецтехніка

Військово-морський флот налічує 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен - без змін. Автомобільна техніка та автоцистерни збільшилися до 69 135 одиниць (+98 за останню добу), спеціальна техніка - 4 015 одиниць.