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Знищено групу росіян. У ЗСУ показали роботу дрона-камікадзе (відео)

Ілюстративне фото: у ЗСУ показали роботу дрона-камікадзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли знищити групу росіян за допомогою дрона-камікадзе. Вони показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 109 бригаду ТрО у Telegram.

"Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю - FPV дрони-камікадзе. Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків", - сказано у повідомленні військових.

Вони відзначають, що така успішна робота дронів - лише початок.

FPV дрони-камікадзе

Зазначимо, що FPV дронами користуються як українські, так і російські військові. Їхня основна перевага полягає в тому, що відео з безпілотника передається в режимі реального часу.

При цьому на відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити, що оператор БПЛА користується очками віртуальної реальності для управління.

Українські військові вже довго застосовують дрони-камікадзе для знищення російських окупантів.

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