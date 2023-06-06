Знищено групу росіян. У ЗСУ показали роботу дрона-камікадзе (відео)

"Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю - FPV дрони-камікадзе. Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків", - сказано у повідомленні військових.

Вони відзначають, що така успішна робота дронів - лише початок.

FPV дрони-камікадзе

Зазначимо, що FPV дронами користуються як українські, так і російські військові. Їхня основна перевага полягає в тому, що відео з безпілотника передається в режимі реального часу.

При цьому на відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити, що оператор БПЛА користується очками віртуальної реальності для управління.

Українські військові вже довго застосовують дрони-камікадзе для знищення російських окупантів.