Уничтожена группа россиян. В ВСУ показали работу дрона-камикадзе (видео)

"Покровский батальон нашей бригады успешно применяет наше новейшее оружие - FPV дроны-камикадзе. Вражеское пулеметное гнездо уничтожено вместе с группой орков", - сказано в сообщении военных.

Они отмечают, что такая успешная работа дронов - только начало.

FPV дроны-камикадзе

Отметим, что FPV дронами пользуются как украинские, так и российские военные. Их основное преимущество состоит в том, что видео с беспилотника передается в режиме реального времени.

При этом на видео, которые обнародовали украинские военные, можно заметить, что оператор БПЛА пользуется очками виртуальной реальности для управления.

Украинские военные уже длительное время применяют дроны-камикадзе для уничтожения российских оккупантов.