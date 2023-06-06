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Уничтожена группа россиян. В ВСУ показали работу дрона-камикадзе (видео)

Иллюстративное фото: в ВСУ показали работу дрона-камикадзе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли уничтожить группу россиян при помощи дрона-камикадзе. Они показали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 109 бригаду ТрО в Telegram.

"Покровский батальон нашей бригады успешно применяет наше новейшее оружие - FPV дроны-камикадзе. Вражеское пулеметное гнездо уничтожено вместе с группой орков", - сказано в сообщении военных.

Они отмечают, что такая успешная работа дронов - только начало.

FPV дроны-камикадзе

Отметим, что FPV дронами пользуются как украинские, так и российские военные. Их основное преимущество состоит в том, что видео с беспилотника передается в режиме реального времени.

При этом на видео, которые обнародовали украинские военные, можно заметить, что оператор БПЛА пользуется очками виртуальной реальности для управления.

Украинские военные уже длительное время применяют дроны-камикадзе для уничтожения российских оккупантов.

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