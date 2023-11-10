Знищено 800 окупантів та 14 артилерійських систем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 10 листопада, становлять 800 оккупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 309 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та підбили 23 автомобільні техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, Сили оборони України відбили більше 25 атак противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ встановили контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Заплави до Антонівського дорожнього мосту на північ Олешек.
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