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Уничтожено 800 оккупантов и 14 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на четверг, 10 ноября, составили 800 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подбили 23 автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 309 520 (+800) человек ликвидировано;
  • танков - 5317 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 017 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем - 7489 (+14) ед.;
  • РСЗО - 877 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 578 (+1) ед.;
  • самолетов - 322 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5595 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 1558 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед.;
  • специальная техника - 1060 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ установили контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского дорожного моста к северу Олешек.

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Война в Украине