Знищено 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За 19 травня втрати Росії у війні проти України склали 1400 військових. Також ЗСУ знищили 14 танків, 50 артилерійських систем і корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали: особового складу - 493690 (+1400) осіб;

танків - 7590 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 14665 (+35) од.;

артилерійських систем - 12737 (+50) од.

РСЗВ - 1076 (+2) од;

засоби ППО - 807 (+4) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10236 (+81);

крилаті ракети - 2205 (+1);

кораблі - 27 (+1) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17311 (+60) од;

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2).