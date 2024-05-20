Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине

За 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных. Также ВСУ уничтожили 14 танков, 50 артиллерийских систем и корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили: личного состава – 493690 (+1400) человек;

танков – 7590 (+14) ед.;

боевых бронированных машин – 14665 (+35) ед.;

артиллерийских систем – 12737 (+50) ед.

РСЗО - 1076 (+2) ед;

средства ПВО – 807 (+4) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81);

крылатые ракеты – 2205 (+1);

корабли – 27 (+1) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60) ед;

специальная техника / special equipment ‒ 2079 (+2).