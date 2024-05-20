Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных. Также ВСУ уничтожили 14 танков, 50 артиллерийских систем и корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 493690 (+1400) человек;
- танков – 7590 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин – 14665 (+35) ед.;
- артиллерийских систем – 12737 (+50) ед.
- РСЗО - 1076 (+2) ед;
- средства ПВО – 807 (+4) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81);
- крылатые ракеты – 2205 (+1);
- корабли – 27 (+1) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60) ед;
- специальная техника / special equipment ‒ 2079 (+2).
Напомним, 19 мая Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины в Крыму уничтожен российский морской тральщик "Ковровец".
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