ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Понедельник 20 мая 2024 07:59
UA EN RU
Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За 19 мая потери России в войне против Украины составили 1400 военных. Также ВСУ уничтожили 14 танков, 50 артиллерийских систем и корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 493690 (+1400) человек;
  • танков – 7590 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин – 14665 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем – 12737 (+50) ед.
  • РСЗО - 1076 (+2) ед;
  • средства ПВО – 807 (+4) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81);
  • крылатые ракеты – 2205 (+1);
  • корабли – 27 (+1) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17311 (+60) ед;
  • специальная техника / special equipment ‒ 2079 (+2).

Уничтожены 1400 окупантов, 14 танков и корабль: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, 19 мая Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины в Крыму уничтожен российский морской тральщик "Ковровец".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Отключение света в Украине. В чем разница между аварийными и почасовыми графиками
Отключение света в Украине. В чем разница между аварийными и почасовыми графиками
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны