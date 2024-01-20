Знищення ворога зараз критично важливе. Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Український президент Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті та зауважив, що знищення ворога зараз критично важливе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.
За словами Зеленського, лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень.
"Найбільш жорстко - в Авдіївці, Марʼїнський напрямок - Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок - в Кринках", - пояснив президент.
Глава держави наголосив, що "стійкість та знищення ворога зараз критично важливі".
"У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - пояснив Зеленський.
Втрати Росії у війні проти України
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 січня, українські воїни ліквідували ще 750 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 375 270 військових.
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