Знищення "Ростова-на-Дону" виводить із ладу ще чотири субмарини РФ, - Defence Express

На думку аналітиків видання, на сьогоднішній день росіяни не здатні ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі. Вони звернули увагу на той факт, що головним ремонтним заводом субмарин у регіоні є Севастопольський морський завод. Причому навіть це підприємство раніше не завжди могло виконувати такі роботи - деяким підводним човнами доводилося пропливати навколо Європи, щоб пройти планові ремонти на "Кронштадтському морському заводі".

За даними аналітиків, сьогодні Росія має у Чорному морі ще три підводних човни аналогічного проекту "Варшав'янка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино", а також проекту "Палтус" Б-871 "Алроса".

Для всіх цих російських підводних човнів відсутня можливість виходу з Чорного моря, адже Туреччина перекрила протоку Босфор. Тому єдина можлива альтернатива - судноремонтний завод у Новоросійську, але він ніколи не займався підводними човнами. До того ж, навіть у бухті Новоросійська ворог тримає субмарини у напівзануреному стані. Також для подібних ремонтів не підходять суднобудівні та ремонтні підприємства у Керчі.

Таким чином, зазначають аналітики Defence Express, наразі усі зазначені російські підводні човни залишилися без можливості повноцінного ремонту, бо для цього їх слід загнати "під удар" до тимчасово окупованого Севастополя. Це при цьому, що експлуатація всіх трьох підводних човнів проекту "Варшав'янка" вкрай активна і частота їхнього ремонту й обслуговування вища за норми мирного часу.

У зв'язку з ситуацією, що виникла, на думку аналітиків, "виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ - це лише питання часу".