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Знищення російського катера "Івановєц": на борту могли бути до 40 моряків

Ілюстративне фото: на борту знищеного катера РФ "Івановєц" могли бути до 40 моряків (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

На борту російського ракетного катера "Івановєц", про знищення якого заявила українська розвідка, могли перебувати до 40 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне.

За інформацією військових, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проекту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві", - уточнили у ВМС.

Також військові нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проекту 1239 року "Самум".

"Ця операція - чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму шкідливо для їхнього здоров'я", - наголосили у ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило про те, що було знищено ракетний катер росіян "Івановєц".

Внаслідок двох прямих попадань у корпус катер затонув в озері Донузлав на території тимчасово окупованого Криму.

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