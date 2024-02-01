RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожение российского катера "Ивановец": на борту могли быть до 40 моряков

Иллюстративное фото: на борту уничтоженного катера РФ "Ивановец" могли быть до 40 моряков (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

На борту российского ракетного катера "Ивановец", об уничтожении которого заявила украинская разведка, могли находиться до 40 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, который охранял пункт базирования в поселке Новоозерное. 

По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров. 

"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - уточнили в ВМС. 

Также военные напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция - очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", - подчеркнули в ВМС. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец"

В результате двух прямых попаданий в корпус катер затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымГУРВМС УкраиныЧерноморский флотВойна России против Украины